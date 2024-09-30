Günün En İğrenç Haberi Adana'dan: Ev Sahibinden 8 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar

Olay, 1 Eylül'de Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki E.B., taşınma hazırlığında olan anneannesi F.C.'nin evine gitti. Burada sokağa çıkan E.B. arkadaşlarıyla oynadığı sırada topu anneannesinin üst kattaki ev sahibi M.M.'nin (60) balkonuna kaçtı.

'GEL TOPUNU VEREYİM'

Ev sahibi M.M., E.B.'yi "Gel topunu vereyim" diyerek yanına çağırdı. M.M. topu almaya gelen E.B.'yi yatak odasına götürüp cinsel istismarda bulundu. Ardından kimseye söylememesi için çocuğu korkutup tehdit etti.

Korku içinde eve giden E.B., 8 Eylül günü daha fazla dayanamayıp durumu anneannesi ve babası O.B.'ye (36) anlattı.

MAHALLELİ ÇİLEDEN ÇIKTI

Mahalle sakinleri oto tamircisi olan M.M.'nin yaptığı taciz olayını öğrenince adeta çileden çıktı. Mahalleli evi taşladı, ardından sprey boya ile duvarlarına 'çocuk tacizcisi', 'daha 8 yaşında', 'adalet sağlanacak' gibi yazılar yazdı.

Öfkeli mahalleli M.M.'yi sokakta görünce öldüresiye darp etti. Ağır yaralanan M.M. hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli ardından gözaltına alındı.

ÇOCUK TEDAVİ GÖRÜYOR

Oğlunun psikolojisinin altüst olduğunu dile getiren baba O.B., "Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHA