Günlerdir Haber Alınamıyordu! Kötü Kokunun Peşinden Giden Komşular Şoke Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının yaklaşık 1 haftadır haber alamadığı adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Günlerdir Haber Alınamıyordu! Kötü Kokunun Peşinden Giden Komşular Şoke Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan binayı saran kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri, kokunun yaklaşık 1 haftadır görmedikleri komşularının dairesinden geldiğini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli aracı marifeti ile eve giren ekipler şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin Aygül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Aygül'ün ölüm haberini alan komşuları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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