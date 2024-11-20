Günlerdir Aranıyorlardı; Kayıp Kız Kardeşlerden İyi Haber Geldi

Niğde’de 4 gün önce yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler arama çalışmalarının 2’nci gününde sağ olarak bulundu.

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Günlerdir Aranıyorlardı; Kayıp Kız Kardeşlerden İyi Haber Geldi

Niğde’nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'a gitmek için yola çıkan Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, sırra kadem bastı.

16 Kasım’da yürüyüşe çıkan bir daha haber alınamayan kız kardeşler için başlatılan arama çalışmaları, ikinci günde de devam etti. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Günlerdir Aranıyorlardı; Kayıp Kız Kardeşlerden İyi Haber Geldi - Resim : 1

DAĞCILAR DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Dünkü çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine, bugün keşif uçağı havalandı. Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de amatör dağcılarından oluşan bir grup, arama çalışmalarına katıldı.

Günlerdir Aranıyorlardı; Kayıp Kız Kardeşlerden İyi Haber Geldi - Resim : 2

NİĞDE VALİLİĞİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

Kayıp kardeşlere ilişkin bir açıklama yapan Niğde Valiliği, şu bilgilendirmeyi yaptı:

Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Maryıa ve Valentino Ivankova’nın 15 Kasım’da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım günü geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. JAK timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

SAĞ BULUNDULAR

Valentina ve Maryıa İvankova, arama çalışmalarının 2’nci gününde saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde sağ bulundu. İkiz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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