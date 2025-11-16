Günlerdir Aranıyordu... Tren Yolu Kenarında Cesedi Bulundu!

Sivas'ta 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Günlerdir Aranıyordu... Tren Yolu Kenarında Cesedi Bulundu!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas-Kayseri kara yolu İmaret köyü yakınlarından geçen tren yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Günlerdir Aranıyordu... Tren Yolu Kenarında Cesedi Bulundu! - Resim : 1

Ekipler, 80 yaşındaki Medet Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Uzun'un ailesi tarafından 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Sivas
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Giresun'da Kan Donduran Cinayet! Trafik Kazasından Sonra Döverek... Giresun'da Kan Donduran Cinayet!
AK Partili Vekil Ailesiyle Birlikte Trafik Kazası Geçirdi AK Partili Vekil Ailesiyle Birlikte Trafik Kazası Geçirdi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe
İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu
Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence
Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor