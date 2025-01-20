Günlerdir Aranıyordu, Ağır Yaralı Halde Bulundu

Ordu’da 3 gündür kayıp olan Furkan Gündoğdu (24), dere yatağında ağır yaralı halde bulundu. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Gündoğdu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Günlerdir Aranıyordu, Ağır Yaralı Halde Bulundu

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’ndeki evinden 17 Ocak sabah saatlerinde çıkan Furkan Gündoğdu’dan haber alamayan ailesi, akşam saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu.

DEREYATAĞINDA BULUNDU

Başvuru üzerine ekipler, Gündoğdu’yu aramak için harekete geçti. Bugün öğle saatlerinde Nizamettin Mahallesi’ndeki bir derede hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dronla çalışma yapan polis ekipleri, Furkan Gündoğdu’nun bulunduğu konumu tespit etti. İtfaiye ekipleri, uçurumdan dereye düşen Gündoğdu’yu sedye ile bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Furkan Gündoğdu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: DHA

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