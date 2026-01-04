Günlerdir Aranan Elif Kumal'dan Acı Haber!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan Elif Kumal’dan acı haber geldi. 34 yaşındaki Kumal için 28 Aralık’ta yapılan kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları, bugün Yukarıyapıcı Göleti çevresinde yoğunlaştırıldı. Ekiplerin gölde yaptığı aramada Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.

KAMP İÇİN GİTMİŞTİ

Elif Kumal’ın, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan bir arkadaşlarıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmak için gittiği öğrenildi. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadığını bildirdi.

ARAÇ BÖLGEDEN ÇIKMAMIŞTI

Elif Kumal’ı arama çalışmalarını yakından takip eden Erdek Kaymakamı Hasan Göç, daha önce yaptığı açıklamada Kumal’a ait aracın bölgeden çıkmadığının kesinleştiğini belirtmişti. Kaymakam Göç, plaka tanıma sistemleri ile köy ve ev kameralarının saatlerce incelendiğini, aracın başka bir araca yüklenerek taşınmış olma ihtimali dahil tüm senaryoların araştırıldığını, ancak herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını ifade etmişti.

