Günlerce Hiç Durmadan Hapşırıyordu: Gizemli Hapşırık Nöbeti Geçiren Kadın Kurtuldu

İki çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'de başlayan ve günlerce durmaksızın devam eden hapşırıkları nedeniyle önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Aydın'ın durumu düzelmeyince, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara’da yapılan tetkikler sonucunda, sinir damarlarına dört kez uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde Aydın'ın hapşırıkları sona erdi.

Uzmanların müdahalesiyle sağlığına kavuşan genç kadın, yaşadığı zorlu süreci geride bırakarak büyük bir rahatlama yaşadı.

İYİLEŞEN AYDIN İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Tedavi sonrası açıklama yapan Benazir Aydın, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Allah'ıma çok şükür, sağlığıma kavuştum. Doktorlarıma ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim. Bu süreçte dua eden herkese de minnettarım."

Kaynak: DHA