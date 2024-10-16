Günler Sonra Cansız Bedeni Bulunmuştu: Üniversiteli Rojin'in Ön Otopsi Raporu Çıktı... Dikkat Çeken Silah Detayı

Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu. Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı.

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Günler Sonra Cansız Bedeni Bulunmuştu: Üniversiteli Rojin'in Ön Otopsi Raporu Çıktı... Dikkat Çeken Silah Detayı

Diyarbakır'dan Van'a üniversite eğitimi için gelen Rojin Kabaiş'ten yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.

Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Diyarbakır'da toprağa verilen Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı.

CNN Türk'te yer alan habere göre ilk incelemede darp ve silah izine rastlanılmadığı öğrenildi. Bulgular İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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Kaynak: CNN Türk

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