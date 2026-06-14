Güngören’de Yıkım Paniği: Apartman Çöktü, Çevredeki İki Bina Boşaltıldı

Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında beş katlı apartman çöktü. Çökme nedeniyle bitişikteki iki binada hasar oluşunca tahliye kararı alındı.

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Güngören’de Yıkım Paniği: Apartman Çöktü, Çevredeki İki Bina Boşaltıldı
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Olay, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Özyurt Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartmanda meydana geldi. Beş katlı apartmanda yıkım işlemi gerçekleştirildiği sırada apartman bir anda çöktü. Bu sırada çöken apartmanın yanında bulunan iki binanın da kolonlarında hasar oluştu.

EKİPLER GELDİ, BİNALAR BOŞALTILDI

Bina ve iş yerinde yaşayan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Yapılan çalışmalarda zarar gören binalarda ve girişinde bulunan iş yerlerindeki kişiler kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahliye edildi. Öte yandan kolonlarında hasar oluşan iki bina içinde daha önce kentsel dönüşüm projesi belirlendiği ve yaklaşık 1 ay sonra çalışmaların başlamasının planlandığı öğrenildi.

Güngören’de Yıkım Paniği: Apartman Çöktü, Çevredeki İki Bina Boşaltıldı - Resim : 1

OLAYI YAŞAYANLAR ANLATTI

Zarar gören binadaki iş yeri sahibi İbrahim Şen, "Ben geldim dükkanı açtım masaya oturdum. Bir anda gürültü oldu deprem gibi salladı. Telefonu aldığım gibi dışarı çıktım etraf toz bulutu gibi göz gözü görmüyordu. Karşı tarafa geçtim komşumun dükkanına baktım duvar komple gitmiş. Bana 'İçeri girme yasak, hocamız’ gelecek o bakacak’ dediler. Gerekirse tahliye edilecek ya da hiç tahliye edilmeden yıkılabilir dediler" diye konuştu.

Güngören’de Yıkım Paniği: Apartman Çöktü, Çevredeki İki Bina Boşaltıldı - Resim : 2

Dairesinde hasar oluşan Bahattin Kuş şunları anlattı: "Mevcut binanın yıkılması gerekiyordu. Bu konuda anlaşılan yıkım firması ile belediyenin denetiminde burada yıkım işlemi gerçekleştirildi. Olması gereken normal şartlardaki güvenlik önlemleri alınmış, binanın yapısal ve fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde çökünce sağında ve solundaki binalara hasar vermiş. Bu olay sonucunda mevcut binalarda yaşam olduğu için belediye kendi kontrollerinde ve denetimi ön planda tutarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi."

Kaynak: DHA

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