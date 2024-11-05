Güngören Belediye Meclisi, Esenyurt'a Destek İçin Sabaha Kadar Uyumadı

Güngören Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri, kayyum atamalarını protesto etmek ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek olmak için oturma eylemi gerçekleştirdi.

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Güngören Belediye Meclis Salonu'nda dün öğlen saatlerinde başlatılan orurma eylemi bu sabah saatlerinde son buldu.

CHP Grup Baskanvekili Ergün Edepali "Esenyurt'a dayanışmalarımızı iletmek, hukuksuzluğa karşı çıkmak için, kayyım zihniyetine hayır demek için başlattığımız oturma eylemimizi şimdilik sona erdiriyoruz. Güngören'den Esenyurt'a dayanışmalarımızı iletiyoruz" dedi.

Güngören'den Esenyurt'a Destek: Belediye Meclisi'nde Oturma EylemiGüngören'den Esenyurt'a Destek: Belediye Meclisi'nde Oturma EylemiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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