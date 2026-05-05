Güneydoğu'da Fırtınanın Yaraları Sarılıyor: Bakanlıktan 150 Milyon Liralık Acil Destek

Gaziantep ve Şanlıurfa'da can kayıpları ve ağır hasara yol açan 'süper hücre' fırtınasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, yaraların hızla sarılması için ilk etapta her iki kente toplam 150 milyon liralık nakdi yardım gönderildiğini açıkladı.

3-4 Mayıs tarihlerinde Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere bölgeyi etkisi altına alan şiddetli sağanak, dolu ve fırtına felaketinin ardından harekete geçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hasarların giderilmesi ve acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla valiliklere ödenek aktarıldığını duyurdu.

GAZİANTEP VE ŞANLIURFA VALİLİKLERİNE ACİL ÖDENEK

Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre, fırtınanın yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında ilk etapta Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine ise 50 milyon TL gönderildi.

Bakan Çiftçi, "Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜPER HÜCRENİN ACI BİLANÇOSU

Hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, her iki ilde toplam 33 kişi yaralandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlar ağır hasar gördü. Afetin ardından bazı ilçelerde eğitime ara verilirken, sahada hasar tespit çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA

