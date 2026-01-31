Güney Marmara’da Feribot Seferlerine Olumsuz Hava Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Marmara’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal edildi. Gestaş AŞ tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat Cumartesi günü Erdek, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası hatlarında planlanan tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Marmara Roro da benzer bir açıklama yaparak, olumsuz hava şartları sebebiyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgileri için şirketlerin resmi internet siteleri ve duyuru kanallarını takip etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi