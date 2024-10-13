Güneşli Havayı Fırsat Bilenler Antalya Sahillerine Koştu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

Güneşli Havayı Fırsat Bilenler Antalya Sahillerine Koştu

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde nem oranı yüzde 86'ya ulaştı.

Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde hareketlilik oluşturdu.

Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Çok sayıda kişinin sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptığı ve parklardaki gölgelik alanlarda dinlendiği görüldü.

Tatilcilerin bir kısmı ise Konyaaltı Sahili'nde kano ve Stand Up Paddle (SUP) ile denize açıldı.

Nem oranının yüksekliği nedeniyle Konyaaltı'ndaki varyanttan sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

Kaynak: AA

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