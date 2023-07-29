Güneşe aldanmayın: Çok şiddetli sağanak geliyor!
Bu hafta epey havaların dengesiz olduğu bir haftaya şahitlik ettik. Çarşamba günü sıcaktan nefes dahi alamazken, perşembe çok kuvvetli yağışlar oldu. Hafta sonu güneş her ne kadar yüzünü gösterse de yağışlı bir hava olacak. İşte yurt genelinde hava durumu...
Temmuz ayının sonuna yaklaşırken, sıcaklıklar tüm dengemizi alt üst etti. Bir yandan aşırı sıcak devam ederken, bir yandan da kuvvetli yağışları yaşıyoruz. Hafta sonu planınız varsa hava durumuna bakmadan çıkmayın. Çünkü çok kuvvetli yağışlar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Temmuz hava durumu raporunu resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarında yayımladı. 2 hafta boyunca etkili olan kavurucu sıcaklar mevsim normallerine döndü. Çöl sıcaklarının ardından ülkenin kuzey doğusunda yağışlı hava etkili oluyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 28°C Az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C, 30°C Az bulutlu ve açık