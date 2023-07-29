Güneşe aldanmayın: Çok şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.