Güneşe aldanmayın, atkı ve bereleri çıkarın: Kar yağışı için tarih verildi!
Türkiye bu kış yağışa ve kara hasret kaldı. Günler bahar havası gibi geçiyor. Birçok il son yılların en sıcak ocak ayını yaşıyor. Ancak Meteoroloji uzmanlarından kar yağışı ve soğuk hava için uyarı geldi.
Türkiye'ye sonbaharda yağmur kış aylarında da kar yağmadı. Kuraklık kendi göstermeye başladı. İstanbul'un barajları ise alarm veriyor.
Ocak ayının sonuna doğru gidilmesine rağmen havalar mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyrediyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar karın ne zaman yağacağını merak ediyor. TRT Haber'de yer alan habere göre, Ocak ayının son günleri için kar yağışı tahmininde bulunan uzmanlar 3 güne özellikle dikkat çekti.
TEK: ANİ KAR YAĞIŞI OLABİLİR
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek, yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi. Prof. Dr. Adil Tek'in açıklamaları şu şekilde:
"10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti."