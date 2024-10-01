Güneri Civaoğlu'nın Ölmeden Önce Verdiği Son Röportaj Ortaya Çıktı: Meğer O Sözlerle Anlatmış
Türk basınının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Civaoğlu'nun ölmeden önce verdiği son röportaj ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk basınının önemli isimlerinden Güneri Civaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek olan usta ismin, ölmeden önce verdiği son röportaj ortaya çıktı. Meslek yaşamının yanı sıra hayat zevkiyle de tanınan Civaoğlu, son röportajını gazeteci Ayşe Arman’a vermişti.
Civaoğlu, Ayşe Arman ile yaptığı bu son söyleşide, "Ben hayatla sevişiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Üç yolu var bunun" demişti. 2006 yılında gerçekleştirilen bu röportajda, yaşam felsefesini ve hayata bakış açısını paylaşmıştı.
Civaoğlu’nun hayatla sevişme tanımını şu şekilde ifade etmişti:
"Anı yaşamak, hayattaki en önemli şeylerden biri, belki de en önemlisi. İşler kötüye gitse bile, 'Bu da geçer' diyebilmek önemli. Elinden geleni yapacaksın, ama hiçbir şey olmuyorsa, her şeyi akışına bırakmalısın. Hayatının en mutlu anını düşünerek, 'Bu da geçer yahu!' deyip gülümsemelisin. Ayrıca, zevk aldığın her şeyi yaşamalısın, tabi ki etik kurallar çerçevesinde, kimseye zarar vermeden..."