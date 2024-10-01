Güneri Civaoğlu'nın Ölmeden Önce Verdiği Son Röportaj Ortaya Çıktı: Meğer O Sözlerle Anlatmış

Civaoğlu’nun hayatla sevişme tanımını şu şekilde ifade etmişti:

"Anı yaşamak, hayattaki en önemli şeylerden biri, belki de en önemlisi. İşler kötüye gitse bile, 'Bu da geçer' diyebilmek önemli. Elinden geleni yapacaksın, ama hiçbir şey olmuyorsa, her şeyi akışına bırakmalısın. Hayatının en mutlu anını düşünerek, 'Bu da geçer yahu!' deyip gülümsemelisin. Ayrıca, zevk aldığın her şeyi yaşamalısın, tabi ki etik kurallar çerçevesinde, kimseye zarar vermeden..."