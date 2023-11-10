Gündem olan 'herkese otobüs bileti ısmarladı' videosunda gerçek çok başka çıktı

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan ve bir gencin kız arkadaşıyla "arabası olmadığı için" ayrılarak herkese otobüs bileti ısmarladığı söylenen videoda gerçek ortaya çıktı.

Gündem olan 'herkese otobüs bileti ısmarladı' videosunda gerçek çok başka çıktı

Herkes onu sevgilisinden ayrıldığı için yolculara ücretsiz biniş ısmarladığını zannederken işin aslı çok farklı çıktı. Bursa’da yaşayan üniversite öğrencisi Hüseyin Halis ders çıkışı arkadaşları ile otobüsle yolculuk ederken, şoförün validatör arızası nedeniyle binen yolculara ‘bu seferlik ücretsiz’ demekten yorulduğunu fark etti. Eğlencesine otobüse binen yolculara ‘arkadaşlar ücretsiz, bugün bendensiniz’ diyen genci videoya kaydeden arkadaşları görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Video kısa sürede viral olunca kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler nedeniyle gencin sevgilisinden ayrıldığı için böyle bir jest yaptığı düşünüldü.

“SEN 4-G’YE BİNİYORUM DEYİNCE BİZ DE OTOBÜSÜ SATIN ALDIK”

Yaşanan olayın ardından işin gerçeğini anlatan Uludağ Üniversitesi Öğrencisi Hüseyin Halis, “Gece vakti yurda giderken otobüs geldi, biz de bindik. Bukartın okutulduğu validatör arızalıymış, şoför de binen yolculara sürekli uyarıda bulunuyordu. Şoför de biraz bizim devam etmemiz için ricada bulundu. Sosyal medyada akım varmış, arkadaşlar da videoya çekmiş. Akşam yurda gidince sosyal medyadan paylaştık, altına da ‘sen 4-G’ye biniyorum deyince biz de otobüsü satın aldık’ yazdık. Sevgili durumum yok, “makara olsun” diye yazdım. Yolcular benim otobüsü kiraladığımı sandılar. O nedenle sevinip bindiler. Bir anlık gaza gelip böyle bir şey yaptık. Arıza vardı, biz de ondan faydalandık. Büyükşehir Belediyesi’ne bu ücretsiz yolculuktan dolayı teşekkür ediyoruz. Gençler için devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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