Güncel Liste Paylaşıldı! Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu

Otomobil pazarı, son yıllarda dalgalı bir seyir izlemekte ve bu trend temmuz ayında da devam etti. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin güncel listesi açıklandı ve sektördeki hareketlilik gözler önüne serildi.

Türkiye'de otomobil satışları her ay olduğu gibi temmuz ayında da merakla beklenmekteydi. Temmuz ayının sonuçlarına göre, hangi markaların ve modellerin öne çıktığı, tüketicilerin tercihleri ve sektörün genel durumu netlik kazandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçen ayın en çok satan otomobillerini ve popüler markaları duyurdu.