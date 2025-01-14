Günay'ın Ölümü İntihar mı Cinayet mi? Soruşturmada Yeni Gelişme: Ellerinde Bulundu

Kan donduran olay, geçen 8 Aralık'ta Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay Sena Sert evli olduğu İbrahim Sert'e ait tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Ortaya çıkan görüntülere göre, İbrahim Sert eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Günay Sena Sert yere düşerken, İbrahim Sert ise üzerindeki tişörtü çıkarıp, eşinin yarasına tampon yaptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık görevlileri kalbi duran kadına kalp masajı yapıp, hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Günay Sena Sert, aynı gün hayatını kaybetti.

‘İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM’ DEDİ

Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinde bitişik atışla karnından göğsünden vurulduğu tespit edilen Günay Sena Sert, ailesi tarafından toprağa verildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ifadesinde, “Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip, silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim” diyen İbrahim Sert, tutuklandı.

GÜNAY'IN AİLESİNDEN 'ŞİDDET' İDDİASI

Öte yandan Günay Sena Sert'in ailesi, kızlarını İbrahim Sert'in öldürdüğünü belirterek, suç duyurusunda bulundu. Aile, daha önce kızlarının birkaç kez darbedildiğini, bu nedenle İbrahim Sert hakkında uzaklaştırma kararları olduğunu ifade edip belgeleri savcılığa sundu.

SORUŞTURMADA KRİTİK GELİŞME

Savcılık talimatıyla olay günü İbrahim Sert ile Günay Sena Sert'in el svapları alınarak, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na incelemeye gönderildi.

Yapılan incelemede Günay Sena Sert'in ellerinde barut izi tespit edilirken, İbrahim Sert'ten alınan numunelerde ise bu izlere rastlanmadı. İncelemenin ardından çıkan raporda, “Günay Sena Sert'e ait svap numunelerinin tamamında atış artıklarının mevcut olduğu görülmüştür” denildi.

Olay günü tabancayı kullanmadığı belirlenen İbrahim Sert'in cezaevinde olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA