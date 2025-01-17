Gümüşhane'nin Dağlarında Kendiliğinden Yetişiyor! 27 Farklı Türü Var: Hasat Sonrası Kapış Kapış Satılıyor

GÜNLÜK 1 TON İŞLEME KAPASİTESİ

Gümüşhane'deki tesislerde günlük yaklaşık 1 ton kuşburnu işlendiğini aktaran Yetimoğlu, bu üretimden 10 bin ila 15 bin şişe ürün elde edildiğini ve Türkiye genelindeki birçok noktaya ulaştırıldığını ifade etti. Yetimoğlu, "Kuşburnu maliyetsiz yetişen bir meyve. Sadece toplama zahmeti var ama bu zahmet, katma değeri yüksek bir ürüne dönüşüyor. İnsanlar hiçbir katkı maddesi içermeyen bu doğal ürünü gönül rahatlığıyla tüketebilir" diye ekledi.