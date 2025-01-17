Gümüşhane'nin Dağlarında Kendiliğinden Yetişiyor! 27 Farklı Türü Var: Hasat Sonrası Kapış Kapış Satılıyor
Gümüşhane’nin yüksek rakımlı dağlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu meyveleri, Eylül ve Ekim aylarında toplanarak Ocak ayında marmelat ve meyve suyu olarak tüketicilere ulaştırılıyor. Türkiye’de yetişen 27 kuşburnu türünden 17’sine ev sahipliği yapan Gümüşhane, bu özelliğiyle kuşburnunun gen merkezi olarak kabul ediliyor.
Kaynak: İHA
Bölgedeki yöre halkı tarafından doğal ortamda yetişen kuşburnular, büyük bir özenle toplanarak işletmelere teslim ediliyor. İşletmelerde yıkama, haşlama, çekirdek ve tüylü kısımlardan ayrılma gibi bir dizi işlemden geçen meyveler, şişelenip pastörize edildikten sonra satışa sunuluyor. Kuşburnu marmelatı ve nektarı, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilerek sofralarda yerini alıyor.
C VİTAMİNİ DEPOSU
Kuşburnunun faydalarına dikkat çeken Gıda Mühendisi Göktuğ Yetimoğlu, meyvenin özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için doğal bir seçenek olduğunu belirtti. Yetimoğlu, "Kuşburnu, C vitamini açısından oldukça zengin ve katkı maddesi içermeyen doğal bir ürün. Bu yönüyle içeceklerin ‘kralı’ olarak nitelendirilebilir. Özellikle hastalıklara karşı korunmada önemli bir rol üstleniyor" dedi.
GÜNLÜK 1 TON İŞLEME KAPASİTESİ
Gümüşhane'deki tesislerde günlük yaklaşık 1 ton kuşburnu işlendiğini aktaran Yetimoğlu, bu üretimden 10 bin ila 15 bin şişe ürün elde edildiğini ve Türkiye genelindeki birçok noktaya ulaştırıldığını ifade etti. Yetimoğlu, "Kuşburnu maliyetsiz yetişen bir meyve. Sadece toplama zahmeti var ama bu zahmet, katma değeri yüksek bir ürüne dönüşüyor. İnsanlar hiçbir katkı maddesi içermeyen bu doğal ürünü gönül rahatlığıyla tüketebilir" diye ekledi.