Gümüşhane’de Otomobil Kontrolden Çıktı! Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil yoldan çıkarak sürüklendi. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane’de Otomobil Kontrolden Çıktı! Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı
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Alınan bilgilere göre, Alucra’dan Kelkit yönüne gitmekte olan Resul Taşkın (67) idaresindeki 06 BB 3650 plakalı araç, Yeşilbük Beldesi Fındıklıbel Geçidi’nde kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve metrelerce sürüklendi. Kazada sürücüyle birlikte Nazmiye Taşkın (75), Hayati Taşkın (51) ve Urfani Taşkın (56) da yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Şiran İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tetkiklerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenen yaralılar, daha sonra Kelkit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Gümüşhane Trafik kazası
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