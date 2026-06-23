Gümüşhane'de Ayı Saldırısı Şoku: Bir Kadın Yaralandı
Gümüşhane'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Merkeze bağlı Yukarı köyü mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için araziye giden N.A. (45) ayı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: