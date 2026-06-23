Gümüşhane'de Ayı Saldırısı Şoku: Bir Kadın Yaralandı

Gümüşhane'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

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Gümüşhane'de Ayı Saldırısı Şoku: Bir Kadın Yaralandı
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Merkeze bağlı Yukarı köyü mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için araziye giden N.A. (45) ayı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gümüşhane Ayı
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