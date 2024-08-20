Gümüşhane'de Araç Dere Yatağına Uçtu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Gümüşhane'de Araç Dere Yatağına Uçtu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gümüşhane’nin Arzular Kabaköy Beldesi’nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametinde hareket halindeki 29 AE 355 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Asım Gürbüz (62), Arzular Kabaköy Beldesi Esenler Fındıklı Mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan dere yatağına yuvarlanarak ters döndü.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ters dönen araç içerisinde bulunan yaralıları çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Güngör Gürbüz (58) isimli kadın hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü Asım Gürbüz ve Ömer Asaf Gürbüz’ün (7) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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