Gümrükte Araç Sahtekarlığı! 65 Lüks Araca El Konuldu: 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı'ndan sahte emeklilik belgesi ibraz edilerek yurda giriş işlemleri tamamlanan araçlarla ilgili soruşturma kapsamında, 600 milyon lira değerinde 65 lüks araca el konulduğunu, 18'i kamu görevlisi, 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Artvin, İstanbul ve Antalya illeri başta olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda 600 Milyon TL değerinde, 65 lüks araca el konuldu. Sarp Gümrük Kapısı'ndan sahte emeklilik belgesi ibraz edilmek suretiyle yurda giriş işlemleri tamamlanan araçlarla ilgili başlatılan ve 18 aylık teknik ve fiziki takiple yapılan araştırmalar neticesinde; Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce müştereken gerçekleştirilen operasyonda bahse konu araçların yurda giriş işlemlerine ilişkin usulsüzlüğe karışan 18'i kamu görevlisi 22 şüpheli, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'rüşvet' suçlarından gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın, kaçakçılıkla mücadelesini tavizsiz sürdürdüğü belirtilerek, "Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" denildi.

