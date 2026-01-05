Gümrükte Nefes Kesen Arama! Mazot Deposunda Cephane Çıktı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonun yakıt deposunda gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi, sürücü A.B. gözaltına alındı.

Gümrükte Nefes Kesen Arama! Mazot Deposunda Cephane Çıktı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonda Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tarafından detaylı arama yapıldı.

Sürücünün davranışlarından şüphelenen ekipler, yapılan aramada kamyonun mazot deposunda gizlenmiş halde 52 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 şarjör buldu. Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

