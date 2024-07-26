'Gümrük Kaçağı Lüks Otomobil' Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gümrük kaçağı 32 otomobil motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında da "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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'Gümrük Kaçağı Lüks Otomobil' Operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye araç motoru getirilip bütün ya da parçalara ayrılarak satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde oto yedek parçası satan bir iş yerinde yapılan arama ve Gelir İdaresi Başkanlığı görevlileri ile birlikte gerçekleştirilen evrak kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 32 gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Motorlar ise İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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