Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Sular Durulmuyor! Kızının WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: 'BU KADIN ÖLSÜN!'

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ünlü şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, "Güllü'yü, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Aydın'ın savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları ise adeta şoke etti.

'BU KADIN ÖLSÜN'

Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı görüldü.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'i adliye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.

'KAVGA EDERDİK AMA...'

Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

Bu sözlerin ardından gözler tekrar savcılığa çevrildi.

Kaynak: Sabah