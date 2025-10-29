Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Sular Durulmuyor! Kızının WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: 'BU KADIN ÖLSÜN!'

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünde sular durulmuyor. Ünlü sanatçının patronu Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i cinayetle suçladı. Güllü'nün kızının annesi için "Bu kadın ölsün" yazdığı WhatsApp mesajları da ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Sular Durulmuyor! Kızının WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: 'BU KADIN ÖLSÜN!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ünlü şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, "Güllü'yü, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Aydın'ın savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları ise adeta şoke etti.

'BU KADIN ÖLSÜN'

Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı görüldü.

Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Sular Durulmuyor! Kızının WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: 'BU KADIN ÖLSÜN!' - Resim : 1

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'i adliye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.

'KAVGA EDERDİK AMA...'

Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

Bu sözlerin ardından gözler tekrar savcılığa çevrildi.

Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'Güncel
Sır Dolu Ölüme Şahit Olmuşlardı: Güllü'nün Kızı ve Arkadaşından 1 Ay Sonra Flaş HamleSır Dolu Ölüme Şahit Olmuşlardı: Güllü'nün Kızı ve Arkadaşından 1 Ay Sonra Flaş HamleGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Güllü Yalova
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Yalova’da 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın Yalova’da 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın
Gebze'deki 7 Katlı Binanın Yıkılma Anı Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu Gebze'deki 7 Katlı Binanın Yıkılma Anı Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Gebze'de Zamanla Yarış! Enkazdan 2 Cansız Bedene Ulaşıldı, 1 Kişi Sağ Kurtarıldı Çöken Binanın Enkazından Bir Kişi Sağ Çıkarıldı
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Bahis Skandalında Bomba İddia! VAR Odasındaki Hakemler de mi Dahil? Bahis Skandalında Bomba İddia! VAR Odası Detayı Dikkat Çekti