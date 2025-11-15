Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Kritik Dönemeç! Soruşturmanın Seyri Değişti! TÜBİTAK Kayıtları İncelemeye Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül’deki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ön değerlendirme raporunun ardından dosyanın seyri tamamen değişirken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü hâle getirmek için dosyaya ikinci bir savcı daha görevlendirdi. Aynı zamanda evdeki kamera ve ses kayıtlarının TÜBİTAK’ta özel ekipler tarafından analiz edilmeye başlandığı bildirildi.

ÖN BULGULAR DOSYANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Adli Tıp’tan gelen ön inceleme sonuçlarının ardından soruşturmanın kapsamını genişletme kararı aldı. Hâlihazırda dosyayı yürüten Savcı Sevgi Başkaya’nın yanına bir savcı daha görevlendirilmesi, soruşturmanın artık çok yönlü değerlendirileceğinin en net göstergesi oldu.

Adli Tıp’ın kamera kayıtları üzerinde yaptığı ilk analizlerde, olayın “kaza mı, itilme mi?” sorusuna ışık tutabilecek kritik bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Ayrıntılı raporun da önümüzdeki günlerde dosyaya girmesi ve soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Savcılık kaynakları ise gelinen aşamayı, “Şüpheler derinleşiyor. Hiçbir ihtimal dışlanmadan tüm deliller bilimsel yöntemlerle incelenecek" şeklinde değerlendirdi.

KAMERA VE SES KAYITLARI ÇAPRAZ İNCELEMEDE

İkinci savcının atanmasıyla soruşturma iki ayrı Cumhuriyet savcısı tarafından paralel şekilde yürütülecek. Bu kapsamda kamera görüntüleri, ses kayıtları, olay yeri tutanakları, tanık ifadeleri, kriminal raporlar ve Adli Tıp bulgularının tamamı yeniden ve çapraz bir analizle değerlendirilecek.

SES KAYITLARI TÜBİTAK’A GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, olay anına ait ses kayıtlarını 3 Kasım’da TÜBİTAK BİLGEM’e gönderdi. TÜBİTAK’tan seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve tüm konuşmaların tape dökümlerinin çıkarılması gibi üç konuda teknik inceleme talep edildi.

Bu incelemelerin, seslerin kimlere ait olduğunun kesinleşmesi ve olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynayacağı ifade ediliyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, incelemenin önemine dikkat çekerek dün TÜBİTAK Gebze tesislerine gidip uzmanlarla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Soruşturmanın, Adli Tıp’tan gelecek detaylı rapor ve TÜBİTAK’ın teknik incelemeleriyle birlikte tamamen yeni bir evreye geçmesi bekleniyor.

