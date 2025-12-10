Güllü’nün Şüpheli Ölümü… Başkent Hukuk'tan Soruşturmaya Dair Çarpıcı Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’da şarkıcı “Güllü” olarak bilinen Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmayı yürüten ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve aynı adreste bulunan 17 yaşındaki bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, sürece ilişkin Başkent Hukuk’tan kapsamlı bir açıklama yapıldı. Kadın hukukçuların süreci yakından takip ettiğini belirten Başkent Hukuk, yaptığı yazılı duyuruda, soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güllü Hanım’ın şüpheli ölümüyle ilgili olarak kadın hukukçular olarak başlattığımız süreçte, Savcılık ve Emniyet birimleriyle koordineli yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla sürdürülmüştür. Temel amacımız, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanmasıdır.

Bu süreçte elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, bazı kişilerin örgüt kurma, örgüte üye olma ve örgütlü şekilde hareket etme kapsamında ele alınabilecek nitelikteki davranışlarla birlikte; hakaret, iftira, özel hayatın gizliliğinin ihlali, izinsiz dinleme veya gizli kayıt yapılması, konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali, şantaj, tehdit, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi veya paylaşılması, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklere aykırılık, yalan tanıklığa yönlendirme, adil yargılamayı etkilemeye yönelik girişimler, rüşvet niteliğinde tekliflerde bulunulması ve görevi yaptırmamak için direnme, delilleri karartma, yardım ve yataklık gibi çeşitli suç başlıkları çerçevesinde incelenmesi gereken davranışlarla bağlantılı olabileceği yönünde bir değerlendirme yapılmıştır.

Bu doğrultuda Av. Gülşah Morbulut, Av. Adalet Polat, Av. Gizem Arslan, Av. Özge Özkan ve diğer avukatlarımızla birlikte, Seyhan Soylu, Av. Merve Uçanpık, Av. Oğuz Mescioğlu, Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Ulu, Aziz Soykan, Av. Mert ve soruşturma makamlarınca resen tespit edilecek diğer kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bir avukatın, mesleğin onuruyla bağdaşmayan bu faaliyetlerin akıl hocalığını üstlenecek kadar içinde yer aldığını öğrenmek, bir hukuk insanı olarak bizi derinden üzmüş ve vicdani olarak ağır bir hayal kırıklığına sürüklemiştir.

Yapılan başvuru, mevcut bilgi ve belgelerin hukuki çerçevede değerlendirilmesiyle hazırlanmış olup, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması adli ve idari makamların takdir ve yetkisindedir. Tarafımız, süreci dikkatle takip etmeye devam edecektir. Amacımız herhangi bir kişi veya grubu hedef göstermek değil; hukukun üstünlüğü doğrultusunda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sunmaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: Haber Merkezi