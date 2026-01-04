Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan, Oğlu Tuğberk ve Gelini Sena Hakkında Şok İddia

Ünlü sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada dosyaya yeni ses kayıtlarının girdiği öne sürüldü. Kayıtlarda, Güllü’nün oğlu, kızı ve gelin adayının, ölümün hemen ardından bazı e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları iddia edildi.

Son Güncelleme:
Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan, Oğlu Tuğberk ve Gelini Sena Hakkında Şok İddia
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ses kayıtlarının dosyaya girdiği öne sürüldü. Kayıtlarda, Güllü’nün çocukları ve gelin adayının, ölümün ardından bazı dijital hesapların şifrelerini değiştirmeye çalıştığı iddia edildi.

26 Eylül’de hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü “şüpheli ölüm” kapsamında incelenmeye devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde daha önce sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen bazı ses kayıtları ortaya çıkmış, Gülter “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

YENİ KAYITLARDA OĞUL VE GELİN ADAYI DETAYI

Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan, Oğlu Tuğberk ve Gelini Sena Hakkında Şok İddia - Resim : 1

Sabah’ta yer alan habere göre dosyaya yeni kayıtlar eklendi. Bu kayıtlarda Güllü’nün oğlu Tuğberk ile nişanlısı Sena’nın da bulunduğu, aile bireylerinin Güllü’ye ait e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları ileri sürüldü. Söz konusu konuşmaların 11 Ekim 2025’te kaydedildiği ve Tuğyan tarafından bir yakın arkadaşıyla paylaşıldığı iddia edildi.

Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı:

Tuğberk: Gmail'i de değiştirelim mi?

Tuğyan: Bana da at annemin şifrelerini…

Tuğberk: Sena, Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?

Şifrelerin neden değiştirilmek istendiğine ilişkin net bilgi bulunmazken, bu hamlenin amacı soruşturma kapsamında araştırılıyor. Öte yandan sanatçının altın bileziklerinin akıbetine dair sorular da aile ve yakın çevrede merak konusu olmaya devam ediyor.

Güllü Dosyasında Yeni Gelişme! Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı: 'Ben Seni Hazmedemiyorum Anne'Güllü Dosyasında Yeni Gelişme! Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı: 'Ben Seni Hazmedemiyorum Anne'Güncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Güllü
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Çin’den ABD’ye Sert Mesaj! 'Maduro’yu Derhal Serbest Bırakın' Çin’den ABD’ye Sert Mesaj! 'Maduro’yu Serbest Bırakın'
Kazancı Holding’in Kurucusu Ali Metin Kazancı Hayatını Kaybetti Dev Holdingin Kurucusu Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Maduro’dan İlk Sözler: Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Şüpheli' Videosu Maduro’dan İlk Sözler: Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Şüpheli' Videosu
8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet' 8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet'
Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! Kritik Gün Yarın: İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu
Ankara'da Feci Kaza! Otomobil Beton Bariyere Çarpıp Minibüse Savruldu Ankara'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var
Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan, Oğlu Tuğberk ve Gelini Sena Hakkında Şok İddia Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı, Oğlu ve Gelini Hakkında Şok İddia