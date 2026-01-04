Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan, Oğlu Tuğberk ve Gelini Sena Hakkında Şok İddia

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ses kayıtlarının dosyaya girdiği öne sürüldü. Kayıtlarda, Güllü’nün çocukları ve gelin adayının, ölümün ardından bazı dijital hesapların şifrelerini değiştirmeye çalıştığı iddia edildi.

26 Eylül’de hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü “şüpheli ölüm” kapsamında incelenmeye devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde daha önce sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen bazı ses kayıtları ortaya çıkmış, Gülter “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

YENİ KAYITLARDA OĞUL VE GELİN ADAYI DETAYI

Sabah’ta yer alan habere göre dosyaya yeni kayıtlar eklendi. Bu kayıtlarda Güllü’nün oğlu Tuğberk ile nişanlısı Sena’nın da bulunduğu, aile bireylerinin Güllü’ye ait e-posta hesaplarının şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları ileri sürüldü. Söz konusu konuşmaların 11 Ekim 2025’te kaydedildiği ve Tuğyan tarafından bir yakın arkadaşıyla paylaşıldığı iddia edildi.

Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı:

Tuğberk: Gmail'i de değiştirelim mi?

Tuğyan: Bana da at annemin şifrelerini…

Tuğberk: Sena, Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?

Şifrelerin neden değiştirilmek istendiğine ilişkin net bilgi bulunmazken, bu hamlenin amacı soruşturma kapsamında araştırılıyor. Öte yandan sanatçının altın bileziklerinin akıbetine dair sorular da aile ve yakın çevrede merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Sabah