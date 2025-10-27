Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'

Yalova'da, altıncı kattaki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı mekanın sahibi, Güllü'yü kızının öldürdüğünü ileri sürerek suç duyurusunda bulundu, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' - Resim : 1
Ferdi Aydın

'GÜLLÜ'YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ'

Yanındaki 2 tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' - Resim : 2
Güllü'nün düştüğü iddia edilen evinin penceresi

Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, “Annemi öldürdüm” dediğini öne sürerek, şunları söyledi:

“Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım.

Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' - Resim : 3
Şarkıcı Güllü

'KEŞKE ANNEMİ BU ŞEKİLDE ÖLDÜRMESEYDİM'

Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan hanım da Tuğyan hanımın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş.”

Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' - Resim : 4
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Güllü'nün kızı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, müvekkillerinin kişilik haklarını ihlal ederek, sosyal medya ve televizyon programlarında açıklamalarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Güllü Yalova
