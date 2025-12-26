Güllü’nün Ölümünde Şok Bilirkişi Raporu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı! Soru İşaretleri Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Günaydın’dan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, şarkıcı Güllü’nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamladı. Heyetin hazırladığı raporda, Güllü’nün bir dış etki ya da temas sonucu dengesini kaybettiği sonucuna varıldığı belirtildi.

8 Ekim’de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Raporda, Güllü’nün güvenlik önlemleri aldığına dikkat çekilirken, intihar şüphesini destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca, geriye doğru düşmenin gerçekleşmesi için dış kuvvet ve temasın gerekli olduğu değerlendirmesine yer verildi.

ANNESİNİ UYARMADIĞI RAPORA GİRDİ

Raporda, daha önce de benzer şekilde düşme tehlikesi geçirdiği belirtilen Tuğyan Ülkem’in, bu durumu bilmesine rağmen annesi Güllü’yü uyarmadığı bilgisine de yer verildi. Soruşturma kapsamında daha önce, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesinin camdan itilmiş olabileceğine dair ifadeleri gündeme gelmişti. Ev hapsiyle serbest bırakılan Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun, kızına “Sen öldürdün” mesajını gönderdiği de ortaya çıkmıştı.

“DÜŞME ANINI GÖRMEDİM” İFADESİ

Arif Ulu’nun ifadesine de ulaşıldı. Ulu, kızının Güllü ile olan arkadaşlığını olaydan kısa süre önce öğrendiğini ve birkaç kez telefonla görüştüklerini belirtti. Güllü’nün düştüğü sırada kızının aynı odada bulunduğunu televizyon haberlerinden öğrendiğini söyledi.

Kızının kendisine olayı, “Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık.” sözleriyle anlattığını aktardı. Sonraki görüşmelerde kızının, olaydan önce birlikte yemek yediklerini, film izlediklerini ve oyun oynadıklarını söylediğini de ifade etti.

Kızının, olay anında Güllü’nün aynaya baktığını ve ses gelmesi üzerine düşmeyi fark ettiklerini anlattığını aktaran Ulu, bu süreçte çocukların ölümü gerektirecek bir davranışta bulunduklarına dair bir izlenim edinmediğini belirtti.

‘KORKUTMAK İÇİN MESAJ ATTIM’

Arif Ulu, kızına gönderdiği “Sen öldürdün” mesajıyla ilgili olarak ise şu ifadeyi kullandı:

“Korkutmak için attım. Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım.”

Ulu, kızının baskı altında olması halinde bunu mutlaka söyleyeceğini düşündüğünü de dile getirdi.

Soruşturmanın savcılık tarafından yürütülmesi sürüyor.

Kaynak: Sabah