Güllü’nün Ölümünde Gözler İddianamede! Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame için geri sayım sürüyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmada, Güllü’nün vefatından kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmada iddianame için geri sayım devam ederken Güllü'nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözler hazırlanması beklenen iddianameye çevrildi.
Ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Gülter, aylar süren çalışmalar doğrultusunda gözaltına alınırken sevk edildiği mahkemede 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmayı titizlikle yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianameyi önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor.
İddianame için geri sayım devam ederken Güllü'nün hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi