Güllü’nün Ölümünde Gözler İddianamede! Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame için geri sayım sürüyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmada, Güllü’nün vefatından kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmada iddianame için geri sayım devam ederken Güllü'nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözler hazırlanması beklenen iddianameye çevrildi.

Güllü’nün Ölümünde Gözler İddianamede! Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Gülter, aylar süren çalışmalar doğrultusunda gözaltına alınırken sevk edildiği mahkemede 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmayı titizlikle yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianameyi önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor.

İddianame için geri sayım devam ederken Güllü'nün hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Güllü
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İzmir'de Mobilya Dükkanında Yangın İzmir'de Mobilya Dükkanında Yangın
Yargıtay'dan Boşanmada Emsal Karar: Eşinin Yemeğini Beğenmeyen Erkeğe Tazminat Şoku Yargıtay'dan Boşanmada Emsal Karar: Eşinin Yemeğini Beğenmeyen Erkeğe Tazminat Şoku
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Srebrenitsa Mesajı: 'Asla Unutmayacağız!' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Srebrenitsa Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çankaya Belediyesi'ne Operasyon
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada
Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu