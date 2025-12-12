Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Adliyeye Sevk Edildi: Avukatlarından Şoke Eden Hamle

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları ise dosyadan çekildi.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bulunduğu 5 şüpheli emniyette sorgulandı. Güllü'nün ölümü sırasında olay yerinde bulunan, kızının arkadaşı olan Sultan Nur Ulu'nun sorguda, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini iterek öldürdüğünü söylediği, Gülter'in ise bu iddiayı reddettiği öne sürüldü.

AVUKATLARI DOSYADAN ÇEKİLDİ

Sorgunun ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer yandan 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları da dosyadan çekildi.

Avukatlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Rahmetli Gül Hanım’ın manevi mirasını korumak adına hem Tuğberk’ten hem Tuğyan’dan aldığımız kesin onay üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldık. Fakat bu Tuğyan’ın suçlu olduğu anlamına gelmesin, masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz yalnızca rahmetlinin manevi mirası ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki şu son aşama da göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

