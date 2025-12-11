Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

28 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52) ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir süredir teknik takip altında tutulan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bugün Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve iki şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

YURT DIŞINA KAÇIŞ HAZIRLIĞI YAPTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, önceki gün İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı. Operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de gözaltına alındı.

KUVVETLİ SOMUT DELİLER

Operasyon kapsamında Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de yakalandı. 17 yaşında olduğu öğrenilen İrem, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise önceki gece Yalova’ya götürüldü. Şüpheliler önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü’nün kızı ve beraberindeki 3 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Sürekli teknik ve fiziki takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı da alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA