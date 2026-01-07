Güllü Cinayetinde Kritik Gelişme: Yeni Deliller Ortaya Çıktı! Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’da altıncı kattan düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in olaydan önce sevgilisine gönderdiği video ve mesaj içerikleri dosyaya eklendi. Bu yazışmalarda Gülter’in, kendisini darp edilmiş gibi gösterip annesini suçladığı iddia edilen ifadeler yer aldı.

26 Eylül’de hayatını kaybeden 52 yaşındaki ünlü sanatçı Güllü’nün ölümü üzerindeki belirsizlikler, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yeni ayrıntılarla aydınlanıyor. Elde edilen son deliller, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiğini ve bu kayıtları sakladığını gösteriyor.

SEVGİLİSİNE GÖNDERDİĞİ GÖRÜNTÜLER İNCELEMEDE

Basına yansıyan yeni yazışmalara göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in darp izi olduğu ileri sürülen bir görüntüyü sevgilisi Kervan’a gönderdiği, görüntü sonrası “kim yaptı?” sorusuna annesini işaret eden yanıt verdiği belirtildi.

‘KENDİ KENDİME YAPTIM’ İTİRAFI

Mesajlaşmaların devamında ise olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte ifadeler dikkat çekiyor. Gülter’in, ablasının “kendi kendine yapmış” dediğinin iletilmesi üzerine, kısa süre sonra sinir krizi geçirdiğini ve söz konusu davranışları kendi kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği mesajlar dosyada yer aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Dosyaya giren bazı mesajlar arasında Tuğyan'ın ailesi hakkındaki nefret dolu söylemleri de bulunuyor. Mesajlaşmaların bir noktasında açıkça "Gebersinler" ifadesini kullanan Tuğyan'ın bu tavrı, savcılığın soruşturma dosyasındaki en kritik kanıtlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Sabah-Günaydın