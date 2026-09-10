Güllü Cinayetinde Kan Donduran Ses Kaydı: 'Tuğyan Annesini Attı, Sonra Oscar'lık Performans Sergiledi'

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Türkiye'yi sarsan ünlü şarkıcı Güllü cinayeti soruşturmasında, davanın seyrini kökten değiştirecek şok bir delil adli dosyaya girdi. Geçtiğimiz yıl Yalova’daki evinin penceresinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın tek tanığı ve "yalan tanıklık" ile suçlanan tutuksuz sanık Sultan Nur Ulu'ya ait gizli bir ses kaydı ortaya çıktı.

'KORKUMDAN SUSTUM'

ATV Haber'in haberine göre, ortaya çıkan ses kaydında Sultan Nur Ulu, cinayetin ardından aylarca neden sessiz kaldığını itiraf etti. Ulu, "Bakma o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Kendi kendime, 'Bir kere bile oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım' demiştim" ifadelerini kullandı.

'OSCAR'LIK PERFORMANS SAHNELİYORDU'

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin ölümünün ardından kameralar önünde rol yaptığını öne süren Ulu, "Ben de annemi kaybettim, insanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Resmen Oscar'lık bir performans sergiliyordu" diyerek sarsıcı iddialarda bulundu.

SAVCILIKTA CANLANDIRMASI YAPILDI

Sultan Nur Ulu, savcılık makamında cinayet anını uygulamalı olarak canlandırmıştı. Olay anında Tuğyan'ın annesini pencereden nasıl attığını gösteren görüntülerde Ulu, "Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Omzuyla destek vererek havaya kaldırdı. Daha sonra Güllü anne aşağı düştü. Tuğyan hemen 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti, ben de peşinden koştum" demişti.

'MALKATA' ŞARKISIYLA ÖLÜM TUZAĞI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay süren titiz araştırmalar neticesinde hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar yer aldı. İddianameye göre olay gecesi kızı Tuğyan, arkadaşı Ulu'dan annesinin en sevdiği roman havası olan "Malkata" şarkısını açmasını istedi. Banyodan çıkan Güllü, müziği duyup "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldi ve eşlik ederek oynamaya başladı. Savcılık, bu şarkının Güllü'yü tuzağın kurulduğu odaya çekmek için tasarlanan hain planın bir parçası olduğunu vurguladı.

'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' SESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilirkişileri tarafından incelenen ses ve kamera kayıtlarında ise, 18,17 metre yükseklikten beton zemine fırlatılan talihsiz sanatçı düşmeden hemen önce, genç bir kadın sesi tarafından neşeli ve alaycı bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiği saptandı. Savcılık bu sesin kızı Tuğyan’a ait olduğunu kesinleştirdi.

Kafa tası, omur kırıkları ve iç organ yaralanmasıyla can veren sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Sultan Nur Ulu hakkında ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim'de başlanacak.

Kaynak: ATV Haber