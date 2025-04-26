Gülistan Kılıç Koçyiğit Gazetecilerin Sorularını Yanıtlıyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, KRT ekranlarındaki "Gündem Politika" programına katıldı.

Koçyiğit, Gerçek Gündem Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, gazeteciler Aslıhan Güvenilir, Atakan Sönmez ve Ali Kemal Erdem tarafından yöneltilen soruları yanıtlıyor.

Gülistan Koçyiğit, hastanede tedavisi süren DEM Parti'nin İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Koçyiğit şöyle konuştu:

"Hayatı tehlikesi açısından kritik zamanlar içerisindeyiz. O anlamda ne yazık ki yeni bir gelişme, pozitif bir söz söyleyecek durumda değil.

Biz umutlu bekleyişimizi devam ettiriyoruz ama gerçekten şu anda yeni bir şey söyleyebileceğim, dünden hekimlerin yaptığı açıklamanın üzerine söyleyebileceğim bir söz yok."

DEM Parti heyetine yeni bir ismin katılıp katılmayacağına ilişkin Koçyiğit, "Heyete yeni birinin eklenmesini gündem yapmadık" dedi.

'O GÜN NE DÜŞÜNDÜNÜZ?'

Seyhan Avşar'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısına ilişkin "Devlet Bahçeli o açıklamayı yaptığı gün ne düşündünüz?" sorusuna yanıt veren Koçyiğit, "Biz, partimiz, avukatlar İmralı Adası'yla temas edemedik. Bu devletin temas etmediği anlamına gelmiyor. Sayın Öcalan'ın barış tartışmalarını sürekli yaptıklarını düşünüyoruz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi