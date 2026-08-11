Gülistan Karadağ’ın Ölümünde 2 Tutuklama: 'Uyuşturucu Etkisindeydik'

Diyarbakır’da arazide cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Gülistan Karadağ’ın ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, olay günü uyuşturucu kullandıklarını ve Karadağ’ın nasıl öldüğünü bilmediklerini savundu.

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Gülistan Karadağ’ın Ölümünde 2 Tutuklama: 'Uyuşturucu Etkisindeydik'
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Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan bir kadın görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre uzağında park halinde bir otomobil bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Gülistan Karadağ olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Karadağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Karadağ, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bismil ilçesindeki Akpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİK'

Soruşturma kapsamında Karadağ ile olay yerine gelen L.A. (28) ve otomobilin sahibi A.E. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, olay yerine birlikte geldiklerini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledikleri öğrenildi. L.A. ve A.E.'nin, uyuşturucunun etkisinde oldukları için Gülistan Karadağ’ın nasıl öldüğünü bilmediklerini öne sürdükleri belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülistan Karadağ’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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