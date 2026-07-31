Gülistan Doku Tunceli'de Karış Karış Aranıyor: Kritik Bölgede Kadın Çorabı Bulundu

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Tunceli’de 2020 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması titizlikle devam ediyor. Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunması için Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT), Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Komando Birlikleri Rostan-Dinar mevkisinde geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturmadaki her detayı aktaran tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu ve tv100 muhabiri Canan Altıntaş, son olarak jandarma timlerinin arazi taramasını anbean görüntüledi. Altıntaş, jandarmanın yeraltı görüntüleme cihazıyla arama yaptığını aktardı.

'GÜLİSTAN'IN HASTANE BARKODU KRİTİK VİYADÜĞE BIRAKILMIŞ'

"Dün gerçekleştirilen operasyona ilişkin kritik bir gelişmeyi aktaran Altıntaş, "Dün tutuklanan polislerden bir tanesi Gülistan'ın hastane barkodunu Sarı Saltuk Viyadüğü'nde Gülistan'ın oturduğu noktaya bırakmış. Kağıt 14 gün sonra çıkarılmış. Gülistan'ın intihar ettiği izlenimini vermek için ellerinden geleni yapmışlar ama bunu yaparken Gülistan'a ne olduğu konusunda her şeyi yok ettiler." ifadelerini kullandı.

'GÜLİSTAN'IN ARANDIĞI BÖLGEDE KADIN ÇORABI BULUNDU'

Canlı yayında arama çalışmalarının yapıldığı bölgede kadın çorabı bulundu. Canan Altıntaş, "Jandarma ekipleri saha taraması sırasında şüpheli bir nokta buldu. Bir kadın çorabı bulundu." dedi.

'ŞÜPHELİ HER ŞEY İNCELENİYOR'

Devrim Tosunoğlu ise "Arama yapılırken şüpheli görülen her şey inceleniyor. Şimdi diğer ekiplere haber verilecek ve delil torbasına konulacak. Bunların bulunması buraya birilerinin geldiğini ortaya çıkarıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: tv100