Gülistan Doku Soruşturmasındaki Firari Umut Altaş'ın Babası Celal Altaş'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Oğlum Tehdit Ediliyor

6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasının yeniden açılmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık ve emniyet yetkilileri soruşturmanın seyrini Doku'nun öldürüldüğü ihtimali üzerine çevirirken hakkında gözaltı kararı olan ancak ABD'de yaşadığı tespit edilen Umut Altaş'ın, Doku ailesiyle yaptığı konuşmada Gülistan'ı Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü iddia ettiği öne sürülmüştü.

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Altaş'ın anne ve babası da soruşturma kapsamında gözaltın alınırken, baba Celal Altaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Celal Altaş’ın ifadesine göre, Tunceli’de kafe işletmeciliği yapan şüpheli, Gülistan Doku olayına ilişkin doğrudan bir bilgisi olmadığını beyan etti.

'OĞLUM GÜLİSTAN'I TANIYOR MU BİLMİYORUM'

Altaş, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve çevresindeki bazı isimleri tanıdığını, ancak bu kişilerle ticari ya da samimi ilişkilerinin sınırlı olduğunu söyledi. Oğlu Umut Altaş’ın ise Mustafa Türkay Sonel ve bazı kişilerle arkadaş olduğunu, ancak Gülistan Doku’yu tanıyıp tanımadığını net olarak bilmediğini ifade etti.

'OĞLUM BİR ŞEYLER BİLİYOR OLABİLİR'

İfadesinde, oğlu Umut Altaş’ın ABD’ye kendi isteğiyle gittiğini belirten Altaş, oğlunun olayla ilgili bir şeyler bildiğini düşündüğünü ancak kendisine açıkça anlatmadığını dile getirdi. Oğlunun bazı konuşmalarında çelişkili ifadeler kullandığını ve bir şeylerden korktuğu izlenimi edindiğini söyledi.

Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında bilgisinin olmadığını savunan Altaş, gizli tanık beyanlarında yer alan ağır suçlamaları reddetti. Olayın aydınlatılmasını istediğini belirten şüpheli, herhangi bir delil gizlemediğini ve suça iştirak etmediğini ifade etti.

'SÖZ KONUSU İDDİALARI DUYUMA DAYALI OLARAK DİLE GETİRDİM'

Altaş ayrıca, kamuoyunda yer alan kamera kayıtlarının silindiği ve olayın örtbas edildiğine yönelik iddiaları duyumlara dayalı olarak dile getirdiğini, bu konuda somut bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Şüpheli, ifadesinin sonunda bildiği tüm hususları anlattığını belirterek, olayla ilgili başka bir bilgi veya belge sunamayacağını ifade etti.

BABA ALTAŞ'IN İFADESİ

'Mustafa Türkay SONEL ve babası Tuncay SONEL’i geçmiş yıllarda ilimizde vali olarak görev yapması ve oğlum Umut’un Mustafa Türkay ile yakın arkadaş olmasından dolayı tanıyorum. Tuncay SONEL ile şahsi olarak ticari ilişkimiz yoktur fakat vali olması nedeniyle benim de o dönem turizm şirketim olduğundan dolayı valiliğin projelerini benim şirketim üzerinden yapması nedeniyle tanışıklığım vardır.

Bu tanışıklık karşılıklı samimi ilişkiye dönüşmüştür. Eşim Nurşen ARIKAN da Tuncay SONEL’i ticari ilişkimizden dolayı tanırdı. Eşim o dönemki turizm şirketimizin işlemlerini yapar ve takip ederdi. Kendisi Tunceli’den sonra Ordu valiliğine atandıktan sonra da ben, eşim ve yanımda iş arkadaşlarım ile birlikte hayırlı olsun ziyaretine de 1 kez gitmiştik.

Eşim de Türkay’ı görmüş olabilir, isim olarak da tanıyor olabilir çünkü Umut bu arkadaşlığından bahsediyordu. Tuncay SONEL ile Ordu iline gittikten sonra 1-2 kez bayramlaşma amaçlı telefonla görüşmüşlüğümüz oldu. Türkay SONEL ile de Ordu iline gittikten sonra sanırım 1 kez sohbet amaçlı telefonla görüşmüştüm. Oğlum Umut da Ordu iline gitmedi diye hatırlıyorum ancak mutlaka arkadaş olması sebebiyle görüşmeleri olmuştur.

Oğlum Umut, Türkay ile samimi arkadaştı. Uğurcan AÇIKGÖZ’ü de arkadaşı olması sebebiyle tanıyordu. Umut’un Gülistan DOKU’yu tanımadığını biliyorum. Bana, oğluma sorduğumda kesinlikle tanımıyorum diye cevap vermişti. Umut’un Zeinal’ı tanıyıp tanımadığını bilmiyorum ama tanımadığını düşünüyorum.'

'OĞLUM ABD'YE KAÇAK YOLLARLA GİTTİ'

Baba Altaş, "Oğlunuzu neden ABD'ye gönderdiniz? "sorusuna ise, "Oğlum Umut, Türkiye’deki şartların iyi olmamasından dolayı o dönem Türkiye’den ayrılıp ABD’de bulunan diğer oğlum Sidar’ın yanına gitmeyi düşündü. Ben gitmemesini istedim ama lafımı dinlemedi ve gitti. Tarihini tam hatırlamıyorum ama 2023 yılı içerisinde Meksika ülkesine kadar turizm şirketim üzerinden yasal şekilde havayolu ile gitti, sonrasında kaçak yollarla ABD’ye abisinin yanına geçti. Gittikten sonra 5 yıl ülkeye giriş çıkış yapamamasından dolayı hiç gelmedi." yanıtını verdi.

'GÜLİSTAN DOKU'YU TANIMIYORUM'

Gülistan Doku'yu tanıyıp tanımadığı sorulan baba Altaş, "Gülistan DOKU’yu tanımıyorum. Kendisi ile hiç karşılaşmadım. Kaybolduktan sonra medya üzerinden edindiğim bilgilerden dolayı öğrendim." diyen Altaş, "Neden kaybolduğunu bilmiyorum. Medyadan öğrendiğim kadarıyla en son Sarı Saltuk Viyadüğü’nde görülüyor. Eğer oradaki kişi Gülistan ise kimle görüştüğü baz istasyonlarından çıkarılabilir." şeklinde cevap verdi.

"OĞLUM TEHDİT EDİLİYOR'

"Oğlunuzla bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna, "Defalarca konuştum. Bana “tanımıyorum, bilgim yok, bir şeye tanık olmadım” dedi. Ancak bir konuşmamızda “Mustafa Türkay bana silahını göstererek birisini vurduğunu söyledi” dedi. Bana para gönderin, tehdit ediliyorum” diye yanıt verdi ve oğlunun bir şeyler korktuğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi