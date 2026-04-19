Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gözaltı Süresi Uzatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gülistan Doku soruşturması kapsamında önceki gün Elazığ’da gözaltına alınan ve daha sonra Erzurum’a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

ŞU ANA DEK 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada şu ana kadar tutuklananların sayısı 10 oldu.

DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlılığı tarafından açığa alınmıştı. Elazığ’da olduğu tespit edilen Tuncay Sonel, 17 Nisan 2026 akşam saatlerinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra karayoluyla sabah saatlerinde Erzurum’a getirilmişti.

GÖZALTI SÜRESİ 1 GÜN UZATILDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuncay Sonel’in "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilmişti.

Halen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde sorgusu devam eden Tuncay Sonel’in gözaltı süresinin 1 gün daha uzatıldığı öğrenildi. Sonel'in emniyetdeki işlemleri tamamlandıktan sonra Erzurum Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor.

Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, dün Tunceli Adliyesi’nde sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: ANKA