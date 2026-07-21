Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik! Şüpheliler Hastane Kayıtlarını Sildi, Naaşı Yok Etti

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

HASTANEYE KAYITLARI SİLİNEREK DELİL KARARTILDI

Dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analizle değerlendirilme işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, soruşturmanın odak noktalarından birini teşkil eden, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü, tıbbi muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silinerek delillerin organize ve bilinçli bir biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır.

DOKTOR, HEMŞİRE, İDARİ PERSONEL

Elde edilen deliller ışığında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 doktor, 1 bilgi işlem uzmanı, 5 veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 hemşire olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik, Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslerde bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, hedef şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."

'DOKU'NUN CANSIZ BEDENİNİ GÖMDÜLER YA DA YOK ETTİLER'

Gerçekleşen operasyonun Tunceli ayağıyla ilgili de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, şüphelilerin Doku'nun cansız bedeni gömme ya da yok etme eylemine katıldığına yönelik tespit ve delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır.

'İKİSİ GÜVENLİK KORUCUSU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI'

Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ikisi güvenlik korucusu 5 şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde bugün eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."

SABAH SAATLERİNDE 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Doku soruşturması kapsamında Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ile Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA