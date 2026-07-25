Gülistan Doku Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Kaybolmadan Bir Gün Önce Valiyi Aramış

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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ACA Bilişim isimli şirketin sahibi Memet Aca, 'bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etmeye azmettirme' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı.

tv100'ün soruşturma dosyasından aktardığına göre Gülistan Doku’nun ailesi, kaybolmasından 3 gün sonra aynı telefon numarasına ait yedek SIM kart çıkardı. Söz konusu kartın daha sonra Tunceli’den Ankara’ya gönderildiği ve 18 Ocak 2020’de Ankara’nın Sincan ilçesinde bir cihazda kullanıldığı tespit edildi.

INSTAGRAM VE WHATSAPP HESAPLARINA GİRDİ

Kriminal rapora göre SIM kartı kullanan Gökhan Ertok, 17 Ocak saat 21.23 sıralarında Gülistan Doku’nun Instagram hesabına hukuka aykırı şekilde giriş yaptı. Hesapta çeşitli işlemler yapıldıktan sonra 18 Ocak saat 05.23’te çıkış gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat sonra ise aynı karta WhatsApp uygulamasının kurulması için aktivasyon kodu gönderildiği belirlendi.

VERİLERİ YOK ETTİ

Dosyada yer alan teknik tespitlere göre aynı SIM kart, 18 Ocak günü saat 06.20 ile 09.03 arasında yeniden kullanıldı. Compatel isimli şirketten gelen mesajın yalnızca WhatsApp aktivasyon kodu gönderilmesi amacıyla oluşturulabileceği belirtildi. Soruşturma makamları, söz konusu işlem sırasında Gülistan Doku’ya ait WhatsApp hesabındaki verilerin yok edildiğini değerlendirdi. Hâkimlik kararında bu işlemler, Instagram hesabına yapılan yetkisiz girişle birlikte 'dijital delillerin ortadan kaldırılması' şüphesi kapsamında ele alındı.

6 DAKİKA SONRA TELEFON TRAFİĞİ BAŞLADI

Dosyanın en dikkat çekici tespitlerinden biri, dijital işlemlerin ardından başlayan ardışık telefon trafiği oldu. Gökhan Ertok’un SIM kart üzerindeki son işlemi saat 09.03’te gerçekleştirdiği, yalnızca 6 dakika sonra saat 09.09’da Memet Aca’yı aradığı belirlendi. Bu görüşme 245 saniye sürdü. Saat 09.45’te bu kez Aca’nın Ertok’u aradığı ve 111 saniye görüştüğü, saat 10.05’te ise Ertok’un Aca’yı yeniden arayarak 201 saniyelik bir görüşme yaptığı tespit edildi. HTS incelemesinde, ikili arasında önceki dönemlerde bu şekilde peş peşe üç görüşme bulunmadığı kaydedildi.

VALİNİN KORUMASINI ARADI

Gökhan Ertok’la yapılan üç ardışık görüşmenin ardından Memet Aca’nın saat 10.36’da Şükrü Eroğlu’nu aradığı belirlendi. Eroğlu’nun, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması olduğu ve SIM kartın Tunceli’den Ankara’ya gönderilmesi sürecinde yer aldığı soruşturma dosyasına yansıdı. Soruşturma makamları, Ertok-Aca-Eroğlu arasında oluşan bu telefon zincirini, SIM kartta gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı değerlendirdi. Aca ise Eroğlu ile yaptığı görüşmenin SIM kartla ilgisinin bulunmadığını savundu ancak görüşmenin içeriğini tam olarak hatırlamadığını söyledi.

SAVUNMADA NE DEDİ?

Memet Aca, üçlü telefon trafiğine savcılıkta farklı bir açıklama getirdi. Aca, Gökhan Ertok’un bilgisayarının bozulduğunu söyleyerek Şükrü Eroğlu’ndan 100 bin lira istediğini ileri sürdü. Eroğlu’nun “Memet Aca beni arasın” demesi üzerine kendisini aradığını belirten Aca, Şükrü Eroğlu’na bu parayı göndermemesini söylediğini savundu.

Aca, Ertok’la yaptığı üç görüşmenin de yalnızca bozulan bilgisayar ve istenen parayla ilgili olduğunu söyledi. Ancak SIM karttaki işlemlerle telefon görüşmelerinin dakikalarla örtüşmesi ve görüşmelerin ardından kartı gönderen Eroğlu’nun aranması nedeniyle bu savunmaya hâkimlikçe itibar edilmedi.

'SİM KARTTAN HABERİM VAR, GEREKENİ YAP'

Tutuklu şüpheli Gökhan Ertok’un ifadeleri, Aca hakkındaki suçlamanın temel dayanaklarından biri oldu. Ertok, Gülistan Doku’ya ait SIM kart üzerinde işlem yaptıktan sonra durumdan şüphelendiğini ve yaşananları patronu Memet Aca’ya anlattığını söyledi. Ertok’un beyanına göre Aca kendisine, “Haberim var” karşılığını verdi.

Ertok, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği bir diğer ifadesinde ise Aca’nın, “SIM karttan haberim var, gerekeni yap” dediğini ileri sürdü. Aca bu sözleri kesin bir dille reddederek Ertok’un kendisini kurtarmak ve geçmişte işten çıkarılmasının intikamını almak için iftira attığını savundu.

'NORMAL BİR ŞEY OLSAYDI...'

Memet Aca, SIM kartın şirketine getirildiğini bilmediğini söyledi. Şirketin anahtarlarından birinin Gökhan Ertok’ta olduğunu belirten Aca, Ertok’un kendi bilgisi dışında iş yerine giderek işlem yaptığını ileri sürdü. Aca’nın avukatı da savunmaya, “Normal bir şey olsaydı bana gelirdi” cümlesinin eklenmesini istedi. Ancak şirket sahibi Aca’nın, kendi çalışanının şirket ortamında yaptığı kritik işlemlerden hiçbir şekilde haberdar olmadığı savunması, soruşturma makamlarınca hayatın olağan akışına aykırı bulundu.

POLİS MEMURUNU KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRDIĞINI KABUL ETTİ

Aca, Gökhan Ertok’u aktif polis memuruyken şirketinde çalıştırdığını kabul etti. Ertok’un 2018 yılından itibaren sigortasız ve kayıt dışı olarak şirkette çalıştığını belirten Aca, maaşını bazen kendi hesaplarından bazen de elden verdiğini söyledi. Şirkette sosyal medya ve şehir tanıtım işleri yaptıklarını anlatan Aca, Tunceli Valiliğinin sosyal medya hesaplarının yönetimini de Ertok’a bıraktığını kabul etti. Ertok’un polis olması nedeniyle kendisine güvendiğini savunan Aca, şirket anahtarının da Ertok’ta bulunduğunu belirtti.

ŞAHSİ HESAP ŞİRKET HESABI GİBİ KULLANILDI

MASAK incelemelerine göre Gökhan Ertok’un kişisel banka hesabının ACA Bilişim’in ortak hesabı gibi kullanıldığı tespit edildi. Hesaba gönderilen ve hesaptan çıkan bazı ödemelerin açıklama bölümüne “ACA Bilişim” ve benzeri ifadeler yazıldığı belirlendi. Memet Aca, bu işlemlerden yapıldıkları sırada haberi olmadığını, sonradan öğrendiğini savundu. Ancak şirket faaliyetlerinde çalışanının şahsi hesabının kullanılması ve ödemelerin şirket adıyla yapılması karşısında, Aca’nın işlemlerden habersiz olduğu savunması inandırıcı bulunmadı.

VALİLİĞİN SOSYAL MEDYASINI ÜCRETSİZ YÖNETTİĞİNİ SAVUNDU

Aca, Tunceli Valiliğinin sosyal medya hesaplarının kendi şirketi tarafından yönetildiğini kabul etti. Ancak bu hizmet karşılığında herhangi bir ücret almadığını söyledi. Gökhan Ertok ise şirketin bu iş karşılığında yıllık para aldığını ve paranın Aca’nın şahsi hesabına yatırıldığını iddia etti. Ertok ayrıca Şükrü Eroğlu’nun kendisine iki kez 5 bin lira gönderdiğini, bu parayı şirkette çalışan altı kişi arasında paylaştırdığını söyledi. Aca ise Tunceli Valiliği için ücretsiz çalıştığını, Ordu Valiliğinin sosyal medya hesaplarını hiç yönetmediğini savundu.

TUNCAY SONEL'LE 63 TELEFON GÖRÜŞMESİ

HTS kayıtlarına göre Memet Aca’nın kullandığı iki ayrı hat üzerinden Tuncay Sonel’le toplam 63 telefon görüşmesi bulunduğu tespit edildi. Aca, Tuncay Sonel’le yakın olmadığını ve yalnızca normal arkadaşlık ilişkileri bulunduğunu söyledi. Buna karşılık Sonel’in çalışmalarını Ankara’daki üst düzey kişilere anlatmasını istediğini, kendisinin de bürokratlara Sonel’den söz ettiğini kabul etti. Aca, Sonel’in kendisine yaptığı hizmetlerin fotoğraf ve bilgilerini gönderdiğini, kendisinin de bunları ilgili kişilere ilettiğini anlattı.

'KAYBOLMADAN BİR GÜN ÖNCE VALİYİ ARADI'

Soruşturma kapsamında Aca’nın, Gülistan Doku’nun kaybolmasından bir gün önce Tuncay Sonel’i aradığı da belirlendi. HTS kayıtlarına göre Aca, 4 Ocak 2020 günü saat 20.27’de Sonel’le 112 saniye görüştü. İlk ifadesinde bu görüşmenin içeriğini tam olarak hatırlamadığını söyleyen Aca, genellikle Sonel’in çalışmalarının Ankara’daki üst düzey kişilere aktarılması amacıyla görüşüldüğünü belirtti. Savcılık ifadesinde ise yanında bulunan bir devlet görevlisinin, Sonel’in sosyal medyayı çok fazla kullandığını söylediğini; kendisinin de Sonel’i uyarmak için aradığını anlattı.

ELDEN YÜZ BİNLERCE LİRA VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Memet Aca, ifadesinde Tuncay Sonel’e iki ayrı dönemde elden yüksek miktarda para verdiğini de anlattı. Aca, Sonel’in talebi üzerine yetim ve öksüz çocuklar için yaklaşık 400-500 bin lira yardım yaptığını söyledi. Parayı IBAN üzerinden göndermek istediğini ancak Sonel’in kendisine “IBAN’dan olmaz, yanıma gel, elden teslim et” dediğini ileri sürdü. Aca ayrıca 194 öğrencinin Afyon’a uçakla götürülmesi için Sonel’e valilik makamındaki dinlenme odasında 300 bin lira verdiğini belirtti.

ADI CADDEYE VERİLDİ

Aca’nın yaptığı yardımlardan sonra Tunceli’de bir caddeye adının verildiği de ifadesine yansıdı. Yaklaşık 400-500 bin liralık yardımı nedeniyle Atatürk Mahallesi’ndeki bir caddeye “Mehmet Aca” adının verildiğini söyleyen Aca, bunun Tuncay Sonel’in tasarrufu olduğunu anlattı. Aca, söz konusu yardım ve uçak parası dışında herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmadığını savundu. Ancak savcılık, Aca ile Sonel arasındaki telefon trafiği, sosyal medya hizmetleri ve elden para teslimlerini ilişkinin boyutunu gösteren unsurlar olarak değerlendirdi.

'ÜSTÜNÜ KAPATTI, CESEDİ YOK ETTİ' İDDİASI

Dosyada tanık olarak dinlenen Kenan Binici’nin beyanı da Aca’ya soruldu. Binici, eski avukatının kendisine Memet Aca’nın devlet ve adliye içerisinde güçlü bağlantıları bulunduğunu, Gülistan Doku olayının üstünü kapattığını ve cesedi yok ettiğini söylediğini öne sürdü. Aca, Binici’nin akrabası olduğunu ancak aralarında uzun süredir ailevi husumet bulunduğunu belirtti. Beyanların tamamını iftira olarak nitelendiren Aca, avukat Fehim Güneş’in de ifadesinin alınmasını istedi.

Aca, savunmasının önemli bölümünde eski çalışanı Gökhan Ertok’u suçladı. Ertok’un uyuşturucu ve sanal bahis bağımlısı olduğunu, para için her şeyi yapabileceğini ileri süren Aca, Tuncay Sonel’den talimat almışsa bunu mutlaka yerine getirmiş olacağını söyledi. Aca, Ertok’un ailesinden para temin etmek amacıyla hırsızlık yaptığını da iddia etti. Ancak hâkimlik, Ertok’un geçmişiyle ilgili suçlamaların Aca’nın SIM kart işlemlerinden haberdar olduğuna ilişkin beyanını ortadan kaldırmadığını değerlendirdi.

SAVUNMAYA İTİBAR EDİLMEDİ

Tunceli Sulh Ceza Hâkimliği, Memet Aca’nın savunmasını dosyadaki teknik veriler karşısında yeterli bulmadı. Kararda; Gülistan Doku’nun Instagram ve WhatsApp hesaplarında yapılan işlemler, bu işlemlerden hemen sonra başlayan Aca-Ertok telefon trafiği, ardından Şükrü Eroğlu’nun aranması, banka hareketleri ve Ertok’un “Gerekeni yap” talimatına ilişkin anlatımı birlikte değerlendirildi. Şüphelinin suç delillerini karartma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme eylemlerine azmettirdiğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Delillerin henüz toplanma aşamasında olması ve soruşturmanın kısıtlı yürütülmesi nedeniyle adli kontrol hükümleri yetersiz bulundu. Memet Aca, 'bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etmeye azmettirme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi