'Delilleri Karartma' Suçlaması: Eski Tunceli Valisi Gözaltına Alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. tv100'ün haberine göre soruşturma kapsamında Sonel gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Süreç, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/52 sayılı dosyası üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şekillendi. Aralarında Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 şüpheliye yönelik işlemler sırasında elde edilen delillerin, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında da 'delil karartma' suçuna ilişkin yeterli şüphe oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu iddiaların 'kişisel suç' kapsamında değerlendirilmesi üzerine dosya, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/6 maddesi gereği yetkili merci olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık da Türk Ceza Kanunu’nun 281. maddesi kapsamında, 2026/7025 sayılı dosya üzerinden resmen soruşturma başlattı. Savcılık yazısında, Sonel’in suç tarihinde Tunceli Valisi olarak görev yaptığına dikkat çekilirken, idari yönden değerlendirme yapılması amacıyla ilgili belgelerin de yetkili kurumlara iletildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi