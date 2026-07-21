Gülistan Doku Hamile Olduğu İçin mi Öldürüldü? En Yakın Arkadaşının İfadesi Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek

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Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden Gülşen İlbaş, Gülistan Doku ile aynı sınıfta okuduklarını, aynı dönemde Tunceli'de farklı bloklarda bulunan öğrenci yurtlarında kaldıklarını belirterek, Doku'nun kaybolmadan önceki yaşamına, sağlık durumuna ve özel hayatına ilişkin bildiklerini ayrıntılarıyla anlattı.

'İNTİHAR EDECEK BİR KIZ DEĞİLDİ'

Tanık Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun yaşam dolu, yardımsever ve geleceğe dair planları olan biri olduğunu belirterek, intihar iddialarına inanmadığını açık bir şekilde dile getirdi. İlbaş ifadesinde, "Gülistan adaletli, merhametli, neşeli çok iyi bir kızdı. Siyasetle hiçbir ilgisi yoktu. Okuluna gelir giderdi. Son dönemlerde KPSS sınavına hazırlanıyordu. Bunun için kitaplar almıştı. Hedefleri ve hayalleri vardı. Asla intihar edecek bir kız değildi." dedi. Ailesinin maddi imkanlarının sınırlı olduğunu belirten İlbaş, Gülistan'ın eğitimini sürdürebilmek için okul dışında kafelerde ve restoranlarda garson olarak çalıştığını da anlattı.

'ZEYNEL GÜLİSTAN'IN SOSYAL HAYATINI KISITLIYORDU'

Tanık İlbaş, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov ile ilişkisine ilişkin de ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. İlbaş, Zeynal Abakarov'un normalde iyi biri olarak tanındığını ancak Gülistan'a karşı aşırı kıskanç davrandığını öne sürerek, Doku'nun sosyal hayatını büyük ölçüde kısıtladığını söyledi.

İfadesine göre, staj çıkışlarında arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediklerinde bile Gülistan önce Zeynal'i arıyor, onun onayını almadan hiçbir yere gitmiyordu. İlbaş, çift arasında yaşanan tartışmaların da çoğunlukla bu nedenle çıktığını belirterek, "Sürekli ayrılıp barışıyorlardı. Ancak Gülistan kaybolmadan önce uzun süredir ayrılardı." ifadelerini kullandı.

ZEYNEL'İN EVİNE GİTMESİNE ANLAM VEREMEDİM'

Tanık, ifadesinde soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri olan 4 Ocak 2020 günü yaşananlara da değindi. Aralık 2019'un ortalarından itibaren Gülistan ile Zeynal Abakarov'un görüşmediğini düşündüğünü ifade eden İlbaş, yaklaşık 15-20 gündür iletişim kurmayan Doku'nun, kaybolmadan bir gün önce aniden Zeynal'in evine gitmesini anlamlandıramadığını söyledi.

İlbaş, "Yaklaşık 15-20 gündür hiç görüşmediği erkek arkadaşının evine neden gittiğini bilmiyorum. O güne kadar uzun süredir ayrılardı. Bu nedenle oraya gitmesine anlam veremedim." ifadelerini kullandı.

ZEYNEL, GÜLİSTAN'I SUÇLAMIŞ

İlbaş, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Zeynal Abakarov ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. Tanık ifadesine göre Abakarov, kendisine; "Ne yaptıysa kendisine yaptı. Her şey onun yüzünden oldu. Annemle babam da kavga etti." şeklinde konuştu. İlerleyen süreçte Zeynal Abakarov hakkında kamuoyunda şüphelerin artması nedeniyle de bir daha kendisiyle görüşmediğini söyledi.

'SÜREKLİ KUSACAĞINI SÖYLÜYOR, MİDE BULANTISI ÇEKİYORDU'

İlbaş'ın ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri de Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce yaşadığı sağlık sorunları oldu. Tanık İlbaş, 2019 yılı Aralık ayında Gülistan'ın aniden fenalaştığını, ayakta duramayacak hale geldiğini ve kendisinden hastaneye götürmesini istediğini anlattı. İlbaş'a göre Gülistan, hastaneye giderken sürekli kusacağını söylüyor, mide bulantısı çekiyor, karın ağrısından yakınıyor ve baş dönmesi yaşıyordu.

'RAHATSIZLIĞININ NE OLDUĞUNU BANA SÖYLEMEDİ'

Doktorun odasına tek başına giren Doku'nun muayene sonrasında rahatsızlığının ne olduğunu kendisine söylemediğini belirten İlbaş, Gülistan'ın hastaneye yatmak istediğini ancak doktorun buna gerek görmediğini ifade etti. Muayene sonrasında nöbetçi eczaneye gittiklerini, Gülistan'ın ayakta duramayacak kadar güçsüz olması nedeniyle yoldan geçen bir ailenin kendilerine yardım ettiğini ve araçlarıyla önce eczaneye ardından yurda bıraktıklarını anlattı.

'YÜZÜ SOLMUŞTU VE SÜREKLİ BİTKİNDİ'

İlbaş, hastane ziyaretinin ardından Gülistan'ın bir miktar toparlandığını ancak sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi. Yemekhanede birlikte yemek yedikleri sırada Gülistan'ın sık sık; "Yediğim şeyler kokuyor gibi, midemi bulandırıyor." dediğini aktaran İlbaş, arkadaşının iştahsız olduğunu, çok az yemek yiyebildiğini ve sürekli halsiz göründüğünü ifade etti. Tanık İbaş ayrıca Gülistan'ın son haftalarda belirgin şekilde kilo verdiğini, yüzünün solduğunu ve sürekli bitkin göründüğünü söyledi.

'HAMİLELİKTEN ŞÜPHELENMEDİM'

Soruşturma kapsamında daha önce dosyaya giren gebelik testi iddiaları da Gülşen İlbaş'a soruldu. İlbaş, Gülistan'ın birkaç kez gebelik testi yaptırıp yaptırmadığını bilmediğini söyledi. Kaybolmadan önce yaşadığı mide bulantısı, kusma ve karın ağrısına rağmen hamilelik ihtimalini düşünmediğini belirten İlbaş, bunun gerekçesini ise o dönemde Gülistan ile Zeynal Abakarov'un uzun süredir ayrı olduğunu bilmesi olarak açıkladı. İlbaş ayrıca Zeynal dışında başka bir erkek arkadaşının olup olmadığını ise bilmediğini ifade etti.

Kaynak: Sabah