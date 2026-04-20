Gülistan Doku Dosyasının Firari İsmi Umut Altaş İçin 'Kırmızı Bülten' Süreci Başladı
Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve 'Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasının firari ismi Umut Altaş için harekete geçti. Bakanlık, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirdi.
Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olan Altaş, Türkay Sonel'in "Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım" ifadelerini kullanmıştı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: AA
Son Güncelleme: