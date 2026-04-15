Gülistan Doku Dosyasında 'Zırh' Delindi: Valinin Oğlu O Gece Köprüde 5 Tur Atmış!

6 yıldır çözülemeyen Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden PTS kayıtları ortaya çıktı. Dönemin Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve firari arkadaşının, Gülistan’ın kaybolduğu gece lüks bir araçla köprü üzerinde defalarca tur attığı belirlendi. tv100’ün ulaştığı o kareler, cinayet şüphesini derinleştirdi.

Tunceli'de, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bugüne kadar "gizlenen" ya da "toplanmayan" en kritik deliller gün yüzüne çıktı.

7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 13 şüphelinin gözaltına alındığı dosyada, oklar bu kez dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e çevrildi.

O GECE KÖPRÜDEYDİLER

Soruşturma birimlerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları üzerinde yaptığı geriye dönük incelemede, Mustafa Türkay Sonel ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan arkadaşı Umut Altaş’ın olay gecesi bölgede olduğu kesinleşti.

Kayıtlara göre, ikilinin içinde bulunduğu lüks araç, Gülistan’ın son görüldüğü ve kayıplara karıştığı köprü çevresinde tam 5 kez tur attı.

O DÖNEM DOSYAYA DAHİL EDİLMEDİ

tv100 muhabiri Canan Altıntaş’ın ulaştığı bilgilere göre, o dönem bu kritik görüntüler dosyaya dahil edilmedi ve incelenmedi. Yeni teknik raporlar ve JASAT’ın titiz çalışması sonucu dosyaya giren görüntüler, o gece köprüde sadece bir kaybolma vakası değil, organize bir müdahale olduğu şüphesini güçlendirdi. Şüphelilerin ıssız ve dağlık bölgelerden geçtiği anlara dair kareler de ilk kez gün ışığına çıktı.

DOSYANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 13 kişilik listede yer alan isimler, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.

Mustafa Türkay Sonel: Dönemin valisinin oğlu. Zeinal Abakarov: Gülistan'ın eski erkek arkadaşı. Umut Altaş: ABD’ye kaçtığı belirlenen ve kırmızı bültenle aranan kilit isim. Eski Emniyet Mensupları ve Kamu Görevlileri: Vali koruması ve kamera sorumluları.

GİZLİ TANIĞIN 'MEZAR' İDDİASI

Bu yeni görüntülerin, "cesedin yeri defalarca değiştirildi" şeklindeki gizli tanık ifadesiyle örtüşmesi, soruşturmanın merkezini "delil karartma" iddialarına taşıdı. Gülistan Doku’nun kayıp telefonuna ait sim kartın akıbeti ve şüphelilerin gece yarısı gerçekleştirdiği bu 5 turluk trafiğin, sorgulamanın ana eksenini oluşturması bekleniyor.

Kaynak: tv100

