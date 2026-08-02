Gülistan Doku Dosyasında Şüpheli Araç Detayı: 3 Gün Aynı Noktada Beklemiş

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Sarısaltuk Viyadüğü yakınında 3 gün boyunca park halinde kaldığı belirlenen araçla ilgili emniyet tutanağı soruşturma dosyasına girdi. Aracın sahibinin dosyadaki tutuklu isimlerden biriyle ortak olduğu belirlendi.

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Gülistan Doku Dosyasında Şüpheli Araç Detayı: 3 Gün Aynı Noktada Beklemiş
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Gülistan Doku'nun son olarak görüldüğü alanda bulunan tv100 ekibi yeni bir gelişmeyi ekranlardan duyurdu. Tunceli'de bulunan Devrim tosunoğlu ve Canan Altıntaş, canlı yayında soruşturma kapsamında önemli bir evrağa ulaştıklarını aktardı. Doku'nun kaybolduktan birkaç gün sonra Sarısaltuk viyadüğünün orada 3 gün boyunca bir aracın beklediği ortaya çıktı. Şüpheli bulunan araçla ilgili tutulan emniyet tutanağında dikkat çeken detaylar çıktı.

ARAÇ SAHİBİNİN ORTAĞI TUTUKLU

Tutanağa göre, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Sarısaltuk Viyadüğü yakınında 3 gün boyunca park halinde kalan bir araçla ilgili inceleme yapıldı. Araştırmada aracın M.Z.K. adına kayıtlı olduğu, araçta meydana gelen motor arızası nedeniyle 3 gün boyunca aynı noktada bekletildiği, daha sonra çekiciyle Elazığ'a götürüldüğü bilgisine yer verildi.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş, aracın sahibinin korucu M.Z.K. olduğunu ve soruşturmada tutuklu bulunan korucu Fatih Özmen'in ortağı olduğunu aktardı. Altıntaş, ayrıca söz konusu tutanağın olaydan yaklaşık 4 ay sonra düzenlenmiş olmasının da dikkat çektiğini söyledi.

tv100 İstihbarat Şefi Devrim Todunoğlu ise aracın Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihten itibaren üç gün boyunca aynı bölgede bulunmasının ve sahibinin soruşturmadaki kritik isimlerden biriyle bağlantılı olmasının şüpheleri artırdığını ifade etti. Todunoğlu, tutuklu bulunan Fatih Özmen'in olay döneminde Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yakın bir isim olarak bilindiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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