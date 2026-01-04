Gülistan Doku Dosyasında Flaş Gelişme! Faillerden Biri Konuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Ali Çimen, dosyanın örtbas edilmesine yönelik rol aldığını beyan eden bir kişinin kendilerine ulaştığını açıkladı. Avukat Çimen, daha önce Gülistan Doku’nun intihar ettiği yönünde oluşturulan tutanağa itiraz ettiklerini hatırlattı. Ulusal Kriminal Büro’nun, suya düşen bir nesne olmadığı yönünde rapor hazırladığını belirten Çimen, dosyanın bu aşamadan sonra “insan öldürme” şüphesiyle ele alınması gerektiğini savunduklarını söyledi.

'ÖRTBAS EDİLDİĞİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİ'

Çimen, son gelişmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gelinen aşamada, dosyanın örtbas edilmesine yönelik rol aldığına ilişkin beyanı olan bir kişi bize ulaştı. Üst üste aynı kamu görevlisinin adını verdi. Örtbas sürecinde görev aldığını açıkça ifade etti. Bu bilgileri savcılığa ileteceğiz." Dosyada gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatan Çimen, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunun savcılıkta olduğunu vurgulayarak, faillerle ilgili işlemlerin bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, ailesi 6 Ocak’ta kayıp başvurusunda bulunmuştu. KGYS kayıtlarında minibüse bindiği tespit edilen Doku’nun nerede indiği belirlenememişti. Yapılan incelemelerde Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde sinyal verdiği belirlendi. Dönemin valisinin koordinasyonunda yürütülen ve yüzlerce personelin katıldığı arama çalışmalarına rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında, Doku’nun kaybolmadan önce görüştüğü son kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeinal A. yaklaşık iki yıl sonra gözaltına alındı, ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Zeinal A.’nın babası ise kişisel verileri ifşa ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Dosya, 2024 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Ebru Cansu’nun talimatıyla yeniden ele alındı. Özel ekip kurularak, Doku’nun kaybolduğu gün ve öncesine ait tüm kamera ve PTS kayıtları yeniden incelenmeye başlandı.

Kaynak: DHA